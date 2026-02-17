今年デビュー50周年のロックグループ、ゴダイゴが5月30日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で50周年記念ライブ「GODIEGO 50th Aniversary Live感謝の旅」を開催することを17日、発表した。

「ガンダーラ」「モンキー・マジック」「ビューティフル・ネーム」「銀河鉄道999」などのヒットを持つゴダイゴは、1976年（昭51）4月に「僕のサラダガール」でデビュー。キーボードのミッキー吉野（74）、ボーカルのタケカワユキヒデ（73）、ベースのスティーブ・フォックス（72）、ドラムのトミー・スナイダー（73）、ギターの吉澤洋治（68）の平均年齢は72歳だ。

17日はテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演した。司会の黒柳徹子（92）はメンバーたちとは顔なじみ。「私もゴダイゴの曲は大好きです」と笑顔を見せた。タケカワは「5人で50周年ですから250周年」と笑った。ミッキーは「50周年の次は55周年が目標。新曲を作って感謝の気持ちを伝えていく」と話した。

ゴダイゴが初めて同番組に出演したのは1980年（昭55）。5月7日には東京・SGCホール有明で行われる「『徹子の部屋』コンサートスペシャル」に出演する。