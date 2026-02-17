ボクシング界で最も権威のある米専門誌「ＴＨＥ ＲＩＮＧ（ザ・リング）」は１７日、同誌のインスタグラムで、元世界５階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（４８）＝米国＝と元世界ヘビー級３団体統一王者のマイク・タイソン（５９）＝米国＝のエキシビションマッチが４月２５日にコンゴ共和国で行われる予定だと報じた。同誌のネット番組で、同誌のマイク・コッピンガー記者が語ったもの。

メイウェザーとタイソンは当初、今年３月にアフリカで対戦予定とされていた。一方でメイウェザーは、今年６月に「Ｋ―１ ＷＯＲＬＤ ＭＡＸ」などで活躍したマイク・ザンビディス（４５）＝ギリシャ＝とギリシャで対戦するとの報道も出ている。

メイウェザーは１７年のボクシング引退後も、１８年１２月３１日に那須川天心、２２年９月２５日に朝倉未来らとエキシビションマッチを行っている。

タイソンは２４年１１月１５日、１９年ぶりの公式戦となるヘビー級８回戦に臨み人気ユーチューバーのジェイク・ポール（米国）に０―３の判定負けを喫している。

プロ公式戦戦績は、メイウェザーが５０戦全勝（２７ＫＯ）、タイソンが５０勝（４４ＫＯ）７敗２分け。