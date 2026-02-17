テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体でエースの小林陵侑、二階堂蓮で挑んだ日本が６位となったことを報じた。

日本は１回目は、二階堂が１３１・５メートルで１３７・４点、小林が１２９メートルで１３４・９点を記録して合計５位だった。首位と１８・９点差で進んだ２回目は、二階堂が１３１・０メートルの１３０・２点、小林が１３０・０メートルで１３２・７点。２回の合計５３５・２点の６位で３回目に進んだ。トップは５６８・７点のオーストリア、以下、５４７・３点のポーランド、５３８・０点のノルウェーと続く順位だった。そして迎えた３回目、日本は１人目の二階堂が１３８・５メートルのビッグジャンプ。６位から２位まで順位を上げて、一気にメダル圏内に入った。逆転メダルへ、最後の小林の試技を待つことになった。

だが、３回目の２人目が飛び出すと、雪が激しく降り始めた。運営側のゲート上げ下げの判断があり、さらに雪が強まり中断。ポーランドのトマシャクが飛んだが、踏み切りのタイミングが全く合わずに失速。３回目途中で競技の打ち切りが決まった。

全チームが飛び終えていた２回目までの順位が最終結果として採用され、日本は６位という結果となった。小林は３回目を飛ぶことなく、二階堂のビッグジャンプも幻となった。小林は「常に飛ぶ体勢でした。というか、あの気象の雲のレーダーを見れば（雪がやむと）絶対に分かっていた。５分後にやむと知っていてもしなかったんだな、と」と話した。

スタジオには９８年長野五輪金メダルの船木和喜が解説者として生出演した。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「レーダーとかないんですか？」と尋ねた。さらに「日本だったら雨雲レーダーってあって、その後やむかどうかぐらい分かるじゃないですか？あれ、分かんないんですかね」と繰り返し質問した。

船木は「（レーダーを）見ているはずです」と答え「札幌の試合、しょっちゅうこういうことあるんです。ただ、試合を２０分中断して雨雲の間で試合を進行してくれるんです。細かくやるんです。だから、（今回は）そういうデータとか取りながらやってたかどうかはわからないんですけど、札幌スキー連盟が運営していれば、試合は成立しています。世界一なんで」と解説した。

これに玉川氏は「だよねぇ〜…ちゃんとやってよ」と憤りを表していた。

司会の羽鳥慎一アナウンサーも「レーダー見れば、何分後にどうなって、何十分後にどうなっては…分かりますよね」と同意した。これに玉川氏は「だって、あんだけやんでるんですよ」とうなずいた。

一方で船木は中止の背景を「ただ、夜の試合だっていうことがあると思います。札幌の試合は昼間やるんですよ。お客さんを待たせても、帰りの手段があったりとか。夜だと多分、何万人とお客さんがもしかしたらバスがないとか。全体的なことを判断した結果、ルール上に従ってっていう感じだったかもしれません」と解説していた。

スタジオで同局の板倉朋希アナは、打ち切りにした理由を「運営側としては競技の公平性、安全性を考慮して」と伝えていた。