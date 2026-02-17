DF冨安健洋やDF板倉滉が在籍するサッカーのオランダ1部アヤックスは16日、左膝を負傷したウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコが長期離脱すると発表した。「病院での検査の結果、手術が必要であることが判明した。手術は近日中に行われる予定。その後、長期のリハビリ期間に入り、今シーズンは試合に出場できない」と公式サイトに記した。

今冬加入した29歳は、移籍後初先発となった14日のシッタート戦に左サイドバックとして先発し、開始直後に左膝を負傷。6分に負傷交代した。W杯北中米大会を見据えて加入した新天地でいきなり悲劇に見舞われ、自身のSNSには「何が起きたのかまだ信じられない。心の底からクラブに申し訳なく罪悪感を感じている」などと悲痛な思いを吐露。勝ち進めば日本と1次リーグ同組になるW杯出場権を懸けた欧州プレーオフを3月に控えるウクライナ代表にとっても大打撃となった。

ジンチェンコの負傷は、冨安にも影響を及ぼす。冨安は1日の敵地エクセルシオール戦で後半35分から左サイドバックで484日ぶりの公式戦復帰を果たしたが、以降はピッチに立っていない。「VI」などのオランダメディアによると、練習中から質の高いプレーを見せている日本代表DFを高評価するグリム監督は、チームの中でも特に冨安の試合勘やコンディションを上げる目的で、今後数週間のうちに追加で練習試合を予定しているという。