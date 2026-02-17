MLB・カブスがアリゾナ州メサの施設でキャンプインを迎え、鈴木誠也選手も順調な調整の様子をのぞかせました。

アップや走塁練習を終えた鈴木選手はライトやセンターでの守備練習を実施。打撃練習ではマシン相手に24スイングで7本の柵越え、フリー打撃では23スイングで7本を放ち、安定した打撃を見せました。

昨年のカブスはポストシーズンにも進出。これを振り返り「楽しかっただけで、緊張しなかったです。成績に囚われない楽しさが良かった。純粋に相手と勝負して、打っても打てなくても、とりあえず勝てばいい。チーム一丸となってやるのがポストシーズンは楽しかった」と振り返りました。

目前に迫るWBCについては「前回ケガをして、すごく迷惑かけたところもあるんで。体調面っていうのはすごく気をつけながら。しっかりチームに貢献できるように」とコメント。その後も何度もケガに言及しながら、細心の注意を払っていることを明かしました。

今月下旬にチームを離れ来日予定とされていた鈴木選手ですが、現地時間23日にアメリカを経ち、合流予定と日程が明らかに。試合の出場も3月2日、3日に京セラドーム(大阪)で行われる強化試合からと見込まれています。

チームを離れてから大阪の試合まで期間が空くことについては「僕は結構激しく時差ボケを食らうんで。もう少し遅らせようかなとも考えたんですけど、それより体調を。前回の東京シリーズ(去年のMLB開幕戦)の時も、結構カツカツでどうしても体調的にしんどかった部分もありますし、体重が落ちたっていうのもあるんで。それを管理して、早めに行ってやろうかなと思ってます」と語ります。続けて「ゆっくりするつもりは全然ないんですけど、早めに行っておいた方が時差に慣れるという意味ではいいのかなと思うので、あとは奇跡を祈ろうって(笑)。打席数は限られてますが、雑に入るくらいだったら集中して2打席とかの方が感覚的にはいいので」とその思いを明かしました。

久しぶりに会う選手や仲の良い選手との再会にも期待感をのぞかせた鈴木選手。チームの結束に向け『誠也会』の開催について聞かれると「僕じゃないです。翔平でしょう。それは翔平がやるべきです。翔平がしっかりお金を出して、1000億ですからね」と笑顔を見せます。続けて「なんならアイツがチャーター機出してもいいんですよ。本当に。彼にやってもらいます。僕はやらない。僕はついていきます。サポートもしない」と仲の良さものぞかせました。