ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）はアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で１６日（日本時間１７日）、トミー・エドマン内野手（３０）を「開幕戦に間に合わない」と開幕戦を負傷者リストで迎えることを明かした。エドマンは昨年１１月に右足首を手術していた。

二塁手の代役にはミゲル・ロハス内野手（３６）、２年目のキム・ヘソン内野手（２７）、アレックス・フリーランド内野手（２４）らの名前が挙がる中、ドジャースは新たな正二塁手候補を探し当てていた。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース番、ファビアン・アルダヤ記者はこの日、自身のＸに「ドジャースはサンティアゴ・エスピナルを獲得した。内野の層が厚い」と記した。

ドミニカ共和国出身で３１歳のエスピナルはブルージェイズに所属した２０２２年にはオールスター戦に出場した内野手で、二塁と三塁が本職。優れた守備力を誇り、昨季はレッズで１１４試合に出場して打率２割４分３厘、本塁打０、打点１６、２盗塁をマークもプレーオフ後に４０人枠から外されていた。ドジャースとはマイナー契約を結んだという。

この報道を受けた米メディア「クラッチ・ポインツ」は「エスピナルは最後の２シーズンをシンシナティ・レッズでユーティリティー内野手として過ごした。必要に応じて外野も守ることができる。このようなタイプの選手は１０月になると必ず役に立つ」と理にかなった補強だと指摘した。