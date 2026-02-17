¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬°Ë¹¾Â¼´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¤Ë½¢Ç¤¡¡¡Ö¤É¤ó¤É¤ó°Ë¹¾Â¼¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¤Ë¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¡¦ÆáÇÆ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ë¹¾Â¼´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È°Ñ¾ü¾õ¤Î¸òÉÕ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£Æ±¼°¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¾ëÂ¼Ä¹¤«¤é°Ñ¾ü¾õ¤ÎÂ¾¤Ë¤â°Ë¹¾Åç¤Î¥é¥à¼ò¤ä¹õÅü¤âµÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç£µ´üÌÜ¤Î¿ÆÁ±Âç»È¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²ÈÂ²¤ÈÆ±Åç¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È°Ë¹¾Â¼¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥¦¥Á¡Êµð¿Í¡Ë¤Î¾¾ËÜ¹ä¤â°Ë¹¾Åç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°Ë¹¾Â¼¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö±ó¤¤°Ë¹¾Â¼¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â°Ë¹¾Â¼¤ò¤É¤ó¤É¤óÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï°Ë¹¾Åç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÌÌ¿Í¹©¼Ç¤Î°Ë¹¾Â¼Ìîµå¾ì¤ÎÀß·×¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤«¤é¤ÏÆ±µå¾ì¤Ç¡Ö°¤Éô¿µÇ·½õÇÕÁèÃ¥¹ñÆ¬ÃÏ¶èÃæ³Ø¹»Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤âËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£