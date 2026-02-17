【ちいかわ＆ハチワレだらけくじ】 2月24日11時～3月2日 販売予定 7月下旬頃 発送予定 価格：各1回1,100円

グレイ・パーカー・サービスは「ちいかわマーケット ちいかわくじ」にて「ちいかわだらけくじ」、「ハチワレだらけくじ」を2月24日11時から3月2日にかけて販売する。価格は各1回1,100円。

本製品はナガノ氏が描くマンガ「ちいかわ」から、何度引いてもちいかわだけが出る「ちいかわだらけくじ」、ハチワレだけが出る「ハチワレだらけくじ」。A賞にはビッグサイズのぬいぐるみ、B賞、C賞には小サイズで使いやすいぬいぐるみなどがラインナップされている。

この他D賞はマスコット、E賞はぬいぐるみバッジとなっており、いずれもかわいいちいかわ、ハチワレの姿を表現している。楽しく飾れるマスコットから大きなぬいぐるみまで、ファンにはうれしい製品となりそうだ。またちいかわ、ハチワレそれぞれのくじを「10回 ※シールおまけ」で購入した場合、A6サイズのシールシートを進呈する。

A賞：超BIGぬいぐるみ 全2種

B賞：磁石でぴたっと！なかよしぬいぐるみ 全1種

B賞：救出！着脱ぬいぐるみ 全1種

C賞：ぬいぐるみポシェット 全2種

D賞：おともだちマスコット 全7種

E賞：全身ぬいぐるみバッジ 全6種

A賞：超BIGぬいぐるみ 全2種

B賞：フェイスクッション 全2種

C賞：ぬいぐるみポシェット 全2種

D賞：マスコット 全4種

E賞：てくてく全身ぬいぐるみバッジ 全6種

シールシート

(C)nagano