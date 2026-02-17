SEVENTEEN、初の英語曲『Darl+ing』がSpotifyで2億回再生突破！約4年経ても変わらぬ人気

SEVENTEENが、また一つ“2億ストリーミング”楽曲を誕生させた。

2月17日、グローバル音楽ストリーミングプラットフォームのSpotifyによると、SEVENTEENの4thフルアルバム『Face the Sun』に収録された『Darl+ing』の累積再生数が、2月15日時点で2億504回を記録した。

『Darl+ing』は2022年4月、『Face the Sun』の先行公開シングルとしてリリースされたSEVENTEEN初の英語曲。メンバーのウジとプロデューサーのBUMZUが作詞・作曲に参加し、「僕たちは“僕たち”であるとき、初めて完全な一つになる」という温かなメッセージが込められている。

同曲はリリース直後、「ワールドワイドiTunesソング」チャートで1位を獲得。さらに、日本の主要音楽配信サイトであるLINE MUSICのリアルタイムおよびデイリー「ソングTOP100」でも首位に輝くなど、海外各地で爆発的な反響を呼んだ。

また、世界200以上の国・地域の人気曲ランキングを集計する米ビルボードの「Global 200」および「Global（Excl. U.S.）」にもチャートインしている。

SEVENTEENはSpotifyで億超え記録を相次いで達成し、安定した人気を証明中だ。10thミニアルバムのタイトル曲『Super』は累積3億回を突破し、12thミニアルバムのタイトル曲『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』も1億回を超えている。

なお、SEVENTEENは2月28日と3月1日に香港・カイタックスタジアムで「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA」の幕を開ける。公演はシンガポール、バンコク、ブラカンの大型スタジアムでも開催予定だ。

さらに4月4〜5日には仁川アジアド主競技場でアンコール公演を行い、7カ月にわたるワールドツアーのフィナーレを飾る予定となっている。

