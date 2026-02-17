「今日好き」瀬川陽菜乃、ざっくりニットから美ウエストチラリ「ギャルっぽくて最高」「へその形綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が2月15日、自身のInstagramを更新。ざっくりと編まれたニットを合わせた冬ファッションを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳美女「へその形綺麗」美ウエスト見せギャルコーデ
瀬川は「＃ぽんふぁっしょん」とハッシュタグをつけて「最近ゲットしたクマちゃんデニム」とつづり写真を投稿。「kawaii」という言葉とともに、クマの絵柄が描かれたデニムにざっくりと編まれたニットを合わせ、両手を挙げたポーズを披露しており、チラリと見える引き締まったウエストが際立っている。
この投稿に「デニムに描かれているくまもひなのちゃんも可愛い」「似合ってる」「ギャルっぽくて最高」「へその形綺麗」「スタイル抜群」「いつもと違うメイクも素敵」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀬川陽菜乃、ざっくりニットから美ウエストチラリ
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
