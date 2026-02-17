王林、ロングヘアで雰囲気ガラリ「別人級の可愛さ」「心撃ち抜かれた」と驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/17】タレントの王林が2月15日、自身のInstagramを更新。同日に開催された、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」での衣装姿を公開した。
【写真】27歳元アイドル「別人級の可愛さ」貴重なロングヘア姿
王林は「王林の大好きな人名古屋出身率高め（特に舘ひろしさん）だから来られてうれしかった」とつづり、イベント出演時のオフショットを複数枚投稿。「ガーリーおうりんとロングおうりんはいかがでしたか」というコメントで結び、オーバーサイズジャケットとミニスカートを合わせたコーディネートや、マニッシュなジャケットにふわりとした白のロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。
「ロングおうりん」と本人が表現したショットでは、“キャンディーヘア”と呼ばれるヘアスタイルを披露。ツインテールにしたロングヘアを等間隔にゴムで結び、その間を指でほぐして丸い膨らみを作ったヘアアレンジで、普段のミディアムヘアとはガラリと雰囲気の変わった姿を披露している。また、ヘアメイク中の動画では、結んだ長い髪の毛でハートを作るなどお茶目な姿を見ることができる。
この投稿にファンからは「ロングヘアも最高すぎる」「ハート作ってるのに心撃ち抜かれた」「別人級の可愛さ」「オーラが半端ない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆王林、ロングツイン“キャンディーヘア”で雰囲気ガラリ
◆王林のロングヘアショットが話題
