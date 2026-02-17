ハイレグボディスーツで際立つ高貴な肉体　チョン・ジヒョン、公開控えるゾンビ映画への自信を語る

日本リメイクもされたドラマ『星から来たあなた』などで知られるチョン・ジヒョン。

韓国ラブロマンスの顔とも言える彼女が、ゾンビ作品をチョイスした理由を明かした。

【写真】「Hは無音だよ」チョン・ジヒョン

雑誌『W Korea』は2月16日、チョン・ジヒョンのカバービジュアルを公開した。

「Days of Lightness」をテーマに、チョン・ジヒョンは魅力を余すところなく発揮。ブランドロゴ柄があしらわれたブラウンのボディスーツにウォッシュ加工のワイドデニムを合わせた大胆なスタイルを披露し、唯一無二の着こなしで存在感を示した。

椅子にもたれながらカメラを見つめる姿や、髪をかき上げてSラインのシルエットを際立たせたモノクロカットは、見る者の視線を引きつける仕上がりとなっている。

ホワイトシャツとスカート姿の対照的なカットでは、清楚で端正な雰囲気を演出。幅広い表現力を証明した。

（画像＝『W Korea』）チョン・ジヒョン

撮影と併せて行われたインタビューでは、5月公開予定の映画『群体』（原題）への期待感も語った。同作は、正体不明のウイルスによって封鎖された建物の中で進化する感染者と生存者たちの攻防を描くサバイバルスリラーだ。

チョン・ジヒョンは「過去に『キングダム』シリーズの撮影現場でゾンビ役の俳優たちの動きを見て、畏敬の念を抱いたほどゾンビ作品が好きでした」と明かし、「ヨン・サンホ監督の作品だから迷わず選びました。俳優としても観客としても、アクションとスリルのある娯楽映画に飢えていたので、『群体』がその渇きを満たしてくれると思います」と作品への自信をのぞかせた。