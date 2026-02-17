東京ドーム公演控えるRIIZE、渋谷・原宿をジャック！街中に“500枚超”のポスターが出現

RIIZEが、渋谷・原宿の街をジャックしている。

新曲『All of You』のリリースを目前に控え、エリア一帯がRIIZE一色に染まっている。

【関連】RIIZE×MIYASHITA PARKスペシャルコラボ始動

RIIZE The 2nd Japan Single『All of You』の発売を記念して、渋谷・原宿エリアに大量のポスターが掲出された。

（写真＝SMエンターテインメント）

渋谷駅付近やセンター街、公園通り周辺からキャットストリート沿いを経て原宿エリアまで、500枚以上のポスターが掲出されている。1か所に18枚のポスターが並ぶエリアもあり、街中の至るところでRIIZEの存在を感じることができる。

（写真＝SMエンターテインメント）

原宿・竹下通りでは新曲『All of You』がBGMとして流れ、横断幕やフラッグも展開されている。

（写真＝SMエンターテインメント）

さらに、同シングルの発売を記念して、RIIZEとMIYASHITA PARKによるスペシャルコラボも実施中だ。2月18日までの期間中、本コラボのために録り下ろしたスペシャルボイスメッセージが放送されるほか、遊歩道やエレベーターファサードを含む館内外全58面のデジタルサイネージでは、『All of You』のティザー映像や撮り下ろしコメント映像が上映されている。

コラボレーションに合わせて、2月18日から3月1日までの期間、原宿・竹下通りのUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUでポップアップストア「RIIZE POP-UP STORE "All of You"」も開催される。

なお、RIIZEの日本2ndシングル『All of You』は、2月18日に発売される。さらに、RIIZEは2月21日から23日の3日間、ワールドツアー特別公演として男性K-POPグループ最速となる東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催予定だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。