洗足学園音楽大学先端音楽表現研究所は、前田ホールで行なう音楽・音響デザインコースの公演「Music Design Symphonic Orchestra 2025」を、NeSTREAM LIVE(ラディウス・メモリーテック・クープ)、およびLive Extreme(コルグ)の技術協力を得て、Dolby Atmosの空間オーディオでライブ配信する。NeSTREAM LIVE、またはLive Extremeで無料で視聴可能。日時は2月26日、開場17時30分、開演18時。

前田ホールでの現地観覧も入場無料だが、全席指定で予約が必要。さらに、洗足学園のM-STUDIO(Media Laboratory 4階)でライブビューイングも実施する。

最先端の配信技術と学内に敷設されたメディア光回線を活用し、音楽・音響デザインコース学生のオーケストラ作品をイマーシブ・コンテンツとしてより視聴者へ届けることを目的としたライブ配信企画。

コルグが開発した高音質インターネット動画配信システム・KORG Live Extremeを活用。Live Extremeのライブエンコーダや配信インフラを用いて、その配信ストリームをNeSTREAM LIVEとLive Extremeの相互のプレイヤーで受信・再生する。

Dolby Atmos対応により、オーケストラ作品を立体的な音響空間で演奏を体感でき、「ライブビューイングでは、コンサートホールで見ているような視覚・聴覚双方の没入体験を提供。学生とプロ技術者の協働により、未来の音楽表現・配信技術の実践的学習の場を創出する」とのこと。

NeSTREAM LIVEでの視聴方法など、詳細は順次特設サイトでアナウンスされる。