◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)

現地でフィギュアスケートペアの解説をつとめた高橋成美さんが、17日放送の日本テレビ「DayDay.」に出演。金メダルを引き寄せたフリー演技の注目ポイントについて語りました。

ショートプログラム(SP)ではミスも絡み5位発進となった三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。フリーではノーミスの圧巻の演技を披露し、大逆転で金メダルを獲得しました。フリーでたたき出した得点は、「158.13点」の世界歴代最高得点でした。

このフリー演技での注目ポイントを聞かれた高橋さんは、『リフト』について言及。りくりゅうペアはリフトを得意としていましたが、前日のSPではまさかのミス。これが絡み得点を伸ばせていませんでした。高橋さんは「1発目に上げるリフトは、私たちも少し心配した目で見ていました。だけどその心配を1発目のリフトで覆してくれるような、『僕たちは大丈夫だよ』というメッセージをすごく感じてきて、そこからは100％応援できました」と振り返ります。

そんなリフトの中でも、特にラストポーズのリフトについてコメント。「フリースケーティングにたくさんのリストが入っている中、あえてラストポーズにもう一度リフトをするんですね。三浦選手が『オリンピックのラストポーズでガッツポーズがしたい』と語っていて、実際にそれが本当に現実になって。あの瞬間は、私は今まぶたを閉じた瞬間に思い出せます」と熱く語りました。

ルール改正などもあり「世界最高(得点)をフィギュアスケート界で更新するのは難しくなっている」とした高橋さん。その中でも更新したりくりゅうペアについて「このプログラムが持っている最大限の点数を出し切ったのが、この瞬間でした」と語り、「逆転以上の数字を出して、圧勝しました。本当に強い」とその姿をたたえました。

(2月17日放送 日テレ情報番組『DayDay.』を再構成)