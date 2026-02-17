タレントの藤本美貴が１７日、都内で行われた「テンピュール」新製品発表会に出席。巨人、ヤンキースなどで活躍したブランドアンバサダー・松井秀喜氏の予定外の来場にびっくりしながら、質問した。

当初はビデオメッセージのみだったが、イベントの終盤で松井氏が急きょかけつけ舞台へ。「すいません、急きょ、時間ができたので、きました」とペコリ。２人のトークを聞いていなかったが、現役時代から愛用しているテンピュール製のマットレスについて、藤本は「体の疲れがとれる違いとか感じたりしますか？」と質問。松井氏は「一度、つかっちゃうと浮気できないというか。野球選手はいかに疲れを取るか次の日に元気にグラウンドに行くかが最も大事」との返答に頷いた。

藤本は「練習とかいろいろあるけど、睡眠、睡眠って感じですね？」と問うと松井氏は「野球場にいるのが長いので睡眠が一番大事だと思います」と答えに納得した。

３児の母の藤本は、イベント中に「深部体温の低下」をサポートする「スマートクールテクノロジー」を採用した新商品を体験。「１日に５、６時間寝ている」と睡眠時間の少なさを明かしていたが、安眠への取り組みについて「取れ入れられるものは取り入れていきたい」と前向きに話した。