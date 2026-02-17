「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

圧巻の演技で世界中を感動させたりくりゅう。あっという間の４分間をジャッジも高く評価した。

ＳＰでミスがあった「アクセルラッソーリフト」は最高評価のレベル４で、出来栄えでも２・７０点と高い加点を受けた。また、減点は０で、ジャンプやスピンなど全ての要素で高い出来栄え点を獲得。終盤のリフト、最後のコレオシークエンスでは複数のジャッジが出来栄えを表す「ＧＯＥ」で上限の＋５をつけた。

表現面などを表す３項目のＰＣＳ（演技構成点）では、全てのジャッジが全項目に９点台をつける圧巻の演技。銀メダルのジョージアペアでさえＰＣＳは８点台にとどまっており、２人の魂が宿った「グラディエーター」に、ジャッジも高得点を付けざるを得なかったようだ。