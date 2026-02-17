上田晋也発『うえだしんや界隈』初ファンミ開催 えなりかずき、片寄涼太、長浜広奈らも出演【コメント】
縦型ショートコントで話題の『うえだしんや界隈』初のファンミーティング『うえだしんや界隈ファン界隈』が、3月23日に東京・なかのZERO大ホールで開催されることが17日、発表された。
【写真】かわいい！「15周年ポーズ」をする亀梨和也＆上田晋也
同イベントは、上田晋也（くりぃむしちゅー）が企画・監督・出演を務めるプロジェクト『うえだしんや界隈』初のリアルイベント。SNSで累計再生数3億回を突破した縦型ショートコントの世界観を、舞台という“リアルの場”で体感できる内容となる。
出演者には上田のほか、えなりかずき、片寄涼太（GENERATIONS）、ひょうろく、瀬川陽菜乃、長浜広奈、ひまひまが名を連ねる。公演は2部制で、昼公演と夜公演で内容の一部が異なる予定。
チケットは19日正午よりローソンチケットで先行販売を開始。一般発売は28日午前10時〜。料金は先行8800円（税込）、一般9900円（税込）。また開催を記念したオリジナルグッズの先行予約が、きょうからHMV&BOOKS onlineでスタートする。
『うえだしんや界隈』は、昨年12月に始動。上田が「縦型ショート」に初挑戦し、企画・監督・出演の三役を務める自身発の新企画で、長年書き溜めてきたネタや構想を「映像作品として発信したい」という思いから立ち上げた、新時代のコントシリーズ。配信では平日週5本、12〜2月の3ヶ月で全60本を公開予定。舞台は、病院・学校・家庭など誰もが知る日常のシチュエーション＝界隈。医師、刑事、父親など、思わずツッコミたくなるキャラが登場し、濃密な掛け合いを繰り広げている。
【出演者コメント】
企画・監督・出演 上田晋也コメント
インフルエンサーの上田です。3ヶ月間「うえだしんや界隈」を見てくださってありがとうございました。総再生数も3億回を超えて、今後は僕のことをUEKINやうえだしゃちょーと呼んでもらっても構わないです。もはや縦型の申し子です。感謝の意味を込めてイベントをやることになりました。昼公演と夜公演で大半の内容を変えようと思っています。ぜひ2回来れる人は2回来ていただきたいです。しかもあんな人もそんな人もこんな人も出てくれる！まさかハリウッドからあの人も来るなんて！もちろん来ないかもしれません。でも来てね。
えなりかずき コメント
編集された映像とはまた別の、現場で繰り広げられていたお芝居が本当に舞台のようだなと思っていたので、今回生で見ていただける機会があって本当にうれしいです！
片寄涼太（GENERATIONS） コメント
うえだしんや界隈の世界をイベントで直接感じていただける!?どんな時間になるのか自分も楽しみです。一緒に体感しに来てください!!
瀬川陽菜乃 コメント
皆さん！3/23にうえだしんや界隈初のオフラインイベントが開催されます！なんとここでしか見れない生コントや、みんなで作品を観たりグッズ販売があったり、本当に盛りだくさんだからみんな来てね！
長浜広奈 コメント
初めてファンの皆さんの前でお芝居をするのでとても緊張しています！私の監督作品もみんなを笑顔にできるような作品になったので楽しみにしておいてください。
ひまひま コメント
うえだんしんや界隈での念願のイベント、、！スペシャルな時間になる予感しかしなくて、今からドキドキ楽しみにしています。本当に暖かくて楽しい現場の雰囲気をリアルに皆さんにお伝えできることがとてもうれしいです！ 会場で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。
ひょうろく コメント
どんなイベントになるのか僕も全く想像つきませんが凄く楽しそうな会になるんじゃないかなぁと思っております。上田さんの人望で集まった色んなジャンルの方々をぜひ一緒に生で楽しんでください！
■公演詳細
＜公演スケジュール＞
日時：3月23日(月)
1部 開場：午後2:30〜 開演：午後3:00〜
2部 開場：午後6:00〜 開演：午後6:30〜
会場：なかのZERO 大ホール
出演：上田晋也、えなりかずき、片寄涼太、瀬川陽菜乃、長浜広奈、ひまひま、ひょうろく
