【なんでも鑑定団】北薩のデンプン王が遺した巨大掛け軸→とんでもない鑑定結果に 17日放送
17日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、北薩のデンプン王が遺した巨大掛け軸がお宝として登場する。
【写真＆動画】とんでもない鑑定結果!?北薩のデンプン王が遺した巨大掛け軸
お宝は依頼人の曽祖父が遺した最後の文人画家・富岡鉄斎の巨大な掛け軸。曽祖父はデンプン製造で財を成し「北薩のデンプン王」と呼ばれ、私財を投じて図書館を新築し、市に寄贈するなど地域に貢献、その功績から名誉市民第1号となった。
曽祖父が自宅新築時に床の間に飾るためにこの掛け軸を購入。代々家宝として大事にしてきたが、とんでもない鑑定結果が出る。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】ベッキー
【出張鑑定】出張鑑定in熊本県山鹿市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
波多野茂（鉄道模型店「ボンジュック」オーナー）
金子朋裕(「思文閣銀座」店長)
渡辺泰弘（「クロサワ楽器 日本総本店」店長）
森由美（陶磁研究家）
