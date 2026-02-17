アーティストグループ『Number_i』の岸優太さんが自身のインスタグラムを更新。新曲『3XL』のミュージックビデオのオフショット画像を公開しました。



岸さんは「⁡またまたハタマタ」と綴り、先週に続いて個性的な『3XL』の世界観のオフショット画像を多数投稿。





このビデオでの岸さんの髪色は、鮮やかな黄色の髪。先日のＴＢＳのインタビューで、髪の色について岸さんは、「本当に緊張するんですよ 紫耀が『髪色何しよう』って言う時。『マジな話なんだけどさって』」と、メンバーの間で髪の色について、バランスを考え、綿密に打ち合わせをしていることを明かしてます。





また、平野さんは同じＴＢＳのインタビューで、この曲について「作り方が何か特殊で、ミュージックビデオの方が先に思い浮かんでいたので、絵コンテができてから歌に入るっていう。ドラマの描き下ろしみたいな感じの作り方で。」と、映像のイメージを先行して描き、それに合わせて曲を作って行ったと語っていました。





この投稿を見たファンからは「オフショ嬉しい」「たくさん見せてくれてありがとう！」「色々可愛い」「撮影の雰囲気見られて嬉しい〜」といった反響が寄せられています。





