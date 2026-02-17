「モーニング娘。」の6期メンバーで、歌手・タレントとして活動している藤本美貴さん。2009年に庄司智春さんと結婚し、現在は3児の母として仕事も育児も奮闘中です。そこで今回は、そんな藤本さんの著書『まいにち生き返る ミキティ語録2』から一部を抜粋し、前向きな気持ちになれる言葉をお届けします。

【書影】40歳を迎え、パワーアップし続けるミキティの言葉を集めた『ミキティ語録』第２弾。藤本美貴『まいにち生き返る ミキティ語録2』

ルールがわかっているならまず協力するべき

それぞれの家庭に、ルールがあると思います。

そのルールを作るのは、やっぱり家事育児を主に担っている側になりがち。

たとえば、「ソファーでは物を食べない。食べるときは、ダイニングテーブルで」っていうルールがある場合。子どもがルールを破ったら、お父さんが「そっち行って食べないよ。こっちで食べなさい」って、お母さんに怒られる前に手助けをするとか。

よく「うちの妻が怒りすぎで……」なんて言うお父さんがいますが、そうじゃなく、ルールがわかっているならまず協力するべきだと思います。

ルール以外に我慢していることは死ぬほどある

ルールはあっても別に悪くないと思うんですよね。世の中、ルールだらけだから。それは守りましょう。

前提として、ルール以外に我慢していることは死ぬほどあるんですよ。

その中で、どうしても許せないことだけ、「これだったら、やってくれるかな」っていうことだけを、ルール化しているんです。

だから、ルールだけは守ってほしいっていうのはあります。

時短の方法を聞かれるのは苦手

時短の方法を聞かれるのは、苦手なんです。

というのも、私の時短の方法はとにかく早く動くだけ。だから、何の技もないんですよ。



子どもが1人のときは、泣いたらすぐ抱っこしなきゃとか、掃除機をかけ忘れたら大変だとか思うんですけれど、2人になるとできないことが出てきます。それで、やらなくても死なないって気づくんですよね。

毎日掃除機をかけなくても死なないし、子どもはごはん食べさせて、お風呂入れて寝かせれば、育ちます。そこに多分、2人目3人目でたどり着くんだと思う。

いない人のことを愚痴ってても時間の無駄

ただ、2人目って最初は本当につらいんですよね。だけど、慣れたらどうってことはありません。

基本的には、私が一人でも回せる状況にしています。旦那さんがいてくれたら「ラッキー。何か頼める」くらいの感覚。

いない人のことを愚痴ってても時間の無駄じゃないですか。だったらその間に、洗濯機のボタンをもう一度押したほうがいい。

