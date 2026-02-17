安藤優子、幼少期のバレエ姿を公開＆母手作りのチュチュも披露「素敵ですねぇ〜」「小さい頃から可愛くてお洒落」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が16日、自身のインスタグラムを更新。幼少期のバレエ写真とともに、母や祖母が手作りしてくれた思い出の品を公開した。
【写真】「かわいい」母手作りのチュチュを着た安藤優子の幼少期
安藤は「クローゼットを整理していたら、小さい頃のバレエのお稽古着やチュチュが出てきてびっくり!!」と報告。「木綿のお稽古着も発表会用のチュチュも母の手作りだったことを思い出して、胸が熱くなりました」とつづり、母への思いを明かした。
また「母方のおばあちゃん､いつもいっしょにに旅行に行って､めちゃくちゃ可愛がってもらった思い出しかありません。そのおばあちゃんが作ってくれた半纏も出てきました！」（原文ママ）と祖母の手作りの品も紹介し、「なんか私のお宝が増えました」と喜びを伝えている。
投稿には、お稽古着姿の幼少期の写真や発表会でチュチュを着た姿、母との3ショット、祖母との旅行写真のほか、手作りのチュチュや半纏など思い出の品々が収められている。
コメント欄には「素敵ですねぇ〜」「大切なお品ですね」「愛に溢れる素敵なお母様ですね」「かわいい」「胸が熱くなりました」「小さい頃から可愛くてお洒落」など温かな声が寄せられている。
