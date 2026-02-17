安藤優子、幼少期のバレエ姿を公開＆母手作りのチュチュも披露「素敵ですねぇ〜」「小さい頃から可愛くてお洒落」

安藤優子、幼少期のバレエ姿を公開＆母手作りのチュチュも披露「素敵ですねぇ〜」「小さい頃から可愛くてお洒落」