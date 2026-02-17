初の広域開催となったミラノ・コルティナオリンピック。

イタリア北部の各地で取材する記者が、思いやこぼれ話をつづる。

プレダッツォからの帰り道で…

１月末、スキージャンプなどの会場があるプレダッツォからの帰りのバスには、運転手席と助手席に１人ずつ座っていた。

２人とも南部ナポリから、期間中、運転手として雇われているという。普段は旅行客向けの仕事をしていて、前日来たばかり。初めての地でスマホを頼りに険しい山道を運転していた。

日本と同様縦に長く、長靴の形で知られるイタリアは、南北で経済や文化など様々な面で異なる。その一つが言葉だ。助手席の男性が教えてくれたのは、「ナポリ人はせっかち」なこと。例えばイタリア語で「食べる」という意味の「マンジャーレ」を「マンジャ」と言うように、多くの言葉を縮めて使う。

男性は「俺たちは待つのが大嫌いなんだ」と笑っていたのに、時刻表通りにバスが来ることはほぼない。でも人懐こい笑顔を思い出すと「まあいっか」と思えてしまう。聞くと、運転手はイタリア全土から集められているという。多様な文化に触れられるのも、五輪の醍醐味（だいごみ）だ。（浜口真実）