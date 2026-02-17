「偉いです!」川口葵、格闘家夫との“停車中”ツーショットに反響！ 「仲良し夫婦だね」「マジで女神」
バラエティ番組『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）の「上京ガール」として話題になったタレントの川口葵さんは2月15日、自身のInstagramを更新。夫で格闘家の武尊さんとのツーショットを披露しました。
【写真】川口葵夫婦の仲良しショット
コメントでは「仲良し夫婦だね 羨ましーい」「葵ちゃん可愛い」「仲良くドライブ良いですね〜！」「マジで女神」「ちゃんと（停車中）って書いてて偉いです!」「仲良し夫婦」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「葵ちゃん可愛い」川口さんは「去年の夏.（停車中）」とつづり、1枚の写真を載せています。車内で撮影した夫婦のツーショットを披露。互いに向いている方向は違うものの、川口さんの美しく優しい笑顔が際立っています。
仕事のオフショットも自身のInstagramで仕事のオフショットも公開している川口さん。14日には紺のワンピースを着た姿を見せていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
