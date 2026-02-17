将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第4局が2月17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われている。注目の一戦は、藤井王将の先手で角換わりに進んだ。

【映像】まばゆい…永瀬九段が注文したフルーツ王国の本気おやつ

藤井王将が追いつくか、永瀬九段がタイトル奪取に“王手”をかけるか。大注目の中で行われているシリーズ第4局は、和歌山市の「和歌山城ホール」を舞台に争われている。

これまでの3局では、永瀬九段の研究が藤井王将を圧倒。本局でも早めの変化球を投げると、藤井王将は深い前傾姿勢で盤上をのぞき込むなど、持ち時間を使う展開となった。

慎重な序盤戦となったが、解説を務める三枚堂達也七段（32）は「永瀬さんの準備の範囲が不気味」と警戒。「手数としては進んでいるが、そこまで早いスピードという訳ではない。午後は長考合戦になりそう。永瀬さんの珍しい対策がみられているので、準備がどこまであるかというところにも注目したい」と興味津々の様子だった。

持ち時間は各8時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太王将 彩り天丼〜和歌の浦〜

永瀬拓矢九段 南紀串本よしだ本鮪重〜極〜、デュッセル流・和歌山ドライフルーツケーキ

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王将 5時間39分（消費2時間21分）

永瀬拓矢九段 7時間21分（消費39分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）