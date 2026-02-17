スリムクラブ真栄田が明かした“吉本興業の新ルール”に反響「デスゲーム感あって草」「寛大な会社」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。所属先の吉本興業に導入されたという“新ルール”を明かしました。
【投稿】スリムクラブ真栄田が明かした吉本の“新ルール”
コメントでは「スリルクラブだ…」「デスゲーム感あって草」「恋愛初期のカップルみたい」「4週間も猶予があるなんて寛大な会社。さすが吉本興業」「すごい新ルールw4週間連絡取れない芸人さんがリアルに出たんだな…」など、さまざまな声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「スリルクラブだ…」真栄田さんは「吉本興業の新ルール『4週間連絡取れないと契約解除します』が面白くスリルがある」とポスト。不祥事やスキャンダルではなく、“連絡が取れない＝契約解除”という、なんともサバイバル感のある内容です。
「恐怖内間新聞」真栄田さんは日ごろから吉本興業にまつわる投稿を発信しています。1月19日には「恐怖内間新聞」「先日、吉本で健康診断がありました」とつづり、相方の内間政成さんにまつわる“珍エピソード”を披露。思わずクスッとする内容が反響を呼び、記事執筆時点で5万5000件もの「いいね！」が集まっています。気になった人はこちらもぜひチェックしてみてください。
