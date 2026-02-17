2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」が、2026年4月1日以降段階的に施行される予定です。しかし、年金制度になんとなく疑問を持っているという方も多いのではないでしょうか。確定拠出年金アナリストの大江加代さんは「誤解にもとづいた炎や煙は私たちの心に『年金はあてにならない』というイメージを強く残し、老後への不安から現在の暮らしを楽しむという幸福を奪うことさえあり、非常にもったいないこと」と指摘しています。そこで今回は、夫の故・英樹さんとの共著『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』より、一部を抜粋してお届けします。

【書影】新たに法改正の時期を迎えた年金制度の解説など、大幅に加筆修正！大江英樹、大江加代『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』

貯蓄と保険の違いは？

公的年金というものの本質を正しくお話ししたいと思います。それもできるだけ難しい話は避け、ごくシンプルにわかりやすくお話しします。

「年金は“貯蓄”ではなく、“保険”である」ということです。実はこの概念は年金で最も大切な本質であり、この考え方がちゃんと理解できれば年金に対する誤解や間違いの８割以上は解消すると言っても良いと思います。

読者の中には「え！ 保険って、あの生命保険とか自動車保険の保険でしょ？ 年金の一体どこが保険なの？」と思う人もいるでしょう。「保険」と聞くと、民間の生保や損保が提供している保険がすぐ思い浮かびますから、それと年金がどう結びつくのかがピンとこないのだろうと思います。

たしかに民間の保険会社はさまざまな保険を提供していますが、実は最も大事な保険は民間の保険ではなく、「社会保険」なのです。社会保険というのは、病気になった時に治療費がまかなえる健康保険や失業した時の雇用保険、あるいは年を取って要介護状態になった時に補助される介護保険といったものです。年金もそんな社会保険のひとつです。

「貯蓄」と「保険」の違い

そもそも「貯蓄」と「保険」の違いって何でしょう？この２つは全く異なる概念のものなのです。貯蓄は、「将来の楽しみのために自分で蓄えるもの」、これに対して保険は、「将来の不幸のためにみんなで備えるもの」です。

いずれも、「将来」のために「準備しておく」ことは同じですが、その目的や方法は全く正反対です。

貯蓄の場合は、「来年は海外旅行に行こう」とか、「子供が大学に進学するためのお金を作っておこう」、あるいは「将来、家をリフォームするためにお金を積み立てておこう」といった具合に自分や家族の楽しみのために蓄えておきますが、保険は、一家の働き手が突然亡くなったり、病気や失業、火災や自動車事故に遭ったり、といった人生において起こり得る不幸に備えるものです。

ただし、この不幸は楽しみと違って突然訪れることも多いものです。そんな時に困らないようにするためにみんなでお金を出し合っておいて、そんな不幸が突然訪れた人にお金を回してあげる、それが保険という仕組みなのです。

年金はどんな不幸に備える保険？

では、公的年金は一体どんな不幸に備える保険なのでしょうか。年金が想定している最も大きな不幸は「予想外に長生きすること」です。「え？ 長生きするって幸せなことじゃないの？」と思うかもしれませんが、長生きして幸せなのは、健康でお金がある場合です。長生きはしたけれどお金が全くなくなってしまったのでは、悲惨なことになりかねません。

そこで、金融機関の人などは、よく「年金なんてあてになりませんから、老後に備えて自分で投資（貯蓄）しましょう」と言いますが、何歳まで生きるかは誰にもわかりません。自分で備えると言っても「いくらあれば安心か？」というのは正直に言ってわからないのです。だからこそ終身、つまり死ぬまで受け取ることのできる年金制度が必要なのです。



これは言わば所得保障の役割を果たすもので、「老齢年金」というものです。事故や病気や火災といった不幸は必ず起きるかどうかはわかりませんが、年をとって働けなくなるというのは等しく誰にでも訪れます。だからこそ死ぬまで受給することができる「老齢年金」というのは「長生きリスク」に備える公的年金の最も大事な役割なのです。

２番目の不幸は病気や怪我で障がいを負ってしまった場合です。これに対応するのが「障害年金」です。「老齢年金」の場合は原則65歳、繰り上げても60 歳からしか年金を受給できませんが、障害年金だと、一定の要件はありますが年齢に関係なく、障がいを負った時から、こちらも終身で受けることができます。民間の保険で言えば、仕組みは異なりますが、「傷害保険」に似た役割ですね。

３番目の不幸

そして３番目の不幸は死亡です。自分自身は死んでしまえばそれでおしまいですが、自分が一家を支える働き手であった場合、残された家族の生活に支障が生じます。そこでそれをカバーするために思いつくのは生命保険ですが、公的年金には「遺族年金」という制度があるため、残された家族に対して生活の立て直しができるまで、年金が支給されます。

したがって、民間の生命保険に加入する場合でも自分がもし亡くなった場合、遺族年金がどれぐらい支給されるのか、をよく調べた上で生命保険に入った方がいいでしょうね。

このように公的年金には３つの不幸に備える機能がありますが、大事なことは、それぞれが別の年金制度ということではなく、厚生年金や国民年金に加入していれば、「老齢年金」、「障害年金」、そして「遺族年金」のいずれも受給することができるということです。すなわち一番基本になるのは「老齢年金」ではありますが、何らかの不幸が起きた時にそれに合わせて支給されるということを知っておいてください。

