NHKは2月17日、次期朝ドラ『風、薫る』（3月30日放送スタート）のメインビジュアルが決定したと発表した。

【写真】『風、薫る』主演の見上愛と上坂樹里

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上愛さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。

メインビジュアルでは、主人公であるりんと直美のはつらつとした表情が印象的。ふわりと軽やかにジャンプしている２人のさわやかなビジュアルとなった。

「道をはずれた人から、いつも道は生まれた。」というコピーが白い文字で入っている。



デザインを担当した太田江理子さんがコメントを発表した。



新しい道を切り開く姿重ねて

太田さんのコメントは以下の通り。

着物を脱ぎ、真っ白な看護服に身を包んだ二人が軽やかに飛び出す姿に、当時の女性たちが背負っていた古い価値観や固定観念を脱ぎ捨て、新しい道を切り開いていく物語を重ねました。

りんと直美の希望に満ちたはつらつとした姿が、見る人にとっての「新しい道」へと背中を押すものになれば、と思います。

太田さんは、富山県出身。株式会社博展、副田デザイン制作所を経て2021年独立。

広告のアートディレクション、パッケージやロゴデザイン、装丁等のグラフィックデザインを軸に、クライアント企業の「デザイン分室」として、ブランディングや商品企画をデザイン面から支援する。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさん著書の『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、りんのモチーフとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所にて、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされます。