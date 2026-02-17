Ms.OOJAが、初の演歌カバーアルバム『Ms.ENKA～OOJAの演歌～』を4月22日にリリースする。

（関連：Ms.OOJA、歌と共に辿ったデビュー10年の軌跡 小渕健太郎やJAY'ED、AK-69も駆けつけた武道館公演）

本情報は、メジャーデビュー日となる2月16日に東京 BLUE NOTE PLACEで行われた今作の全曲リリース前お披露目ライブにて発表されたもの。

今作には、デビュー15周年を記念して初めて演歌に挑戦したアルバムとなり、美空ひばり「愛燦燦」や森進一「冬のリヴィエラ」、八代亜紀「雨の慕情」などのに加え、今回Ms.OOJAが演歌に挑戦するキッカケとなったちあきなおみの楽曲「冬隣」を含む全11曲が収められる。

また、今作は通常盤とUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の2形態でのリリースに。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、昨年8月8日にBillboard Live YOKOHAMAで開催した『Billboard Live Summer Tour 2025』で披露した11曲のライブ音源を収録したライブCDと、6月22日に明治座で開催した『流しのOOJA 総集編 TOUR Final』のライブ映像を収録したBlu-rayに加え、限定のアクリルスタンド、そしてオリジナルバンダナが付属する。

さらに、今作のリリースを記念した全国フリーライブ『Ms.ENKA ～OOJAの演歌～をあなたの街に歌いに行きますツアー！』の開催も決定。今回は4月25日から5月3日までの4カ所の日程とエリアが発表されており、今回発表された会場以外にも全国20カ所にて開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）