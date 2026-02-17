「ちいかわだらけ」オンラインくじ登場！ 全長44cmの特大ぬいぐるみなど当たる
何度引いてもちいかわしか出ない「ちいかわだらけくじ」が、2月24日（火）の11時00分から3月2日（月）の23時59分までの期間限定で、オンラインくじサービス「ちいかわマーケット ちいかわくじ」で販売される。
【写真】「ちいかわだらけくじ」賞品一覧 「口だけは出してッ!!」のシーンも
■どれが当たっても癒やされ確実
今回発売される「ちいかわだらけくじ」は、全5等級19種から成るハズレなしのオンラインくじ。
A賞は、全長約44cmのビッグサイズなぬいぐるみ。控えめな「ピース」と勇気を振り絞った「ヤダッ」の全2種類で、ぎゅ〜っと優しく抱きしめられるモチモチな手触りとなっている。
またB賞は、カブトムシとちいかわが磁石で自由に取り外しできる「磁石でぴたっと！なかよしぬいぐるみ」と、チョコの沼に落ちちゃったちいかわの「救出！着脱ぬいぐるみ」が登場。
「救出！着脱ぬいぐるみ」は、ハチワレの「口だけは出してッ!!」の指示通り、口の部分だけ空いていて、チョコレートのコスチュームは着脱可能となっている。
C賞には、「ピピーポピポピ♪」のリズムに乗せて踊るシーンと、目をつぶって目薬をサッとよけちゃうシーンを再現したぬいぐるみポシェットが登場。
D賞は、ちいかわがみんなの着ぐるみを身にまとった全7種の「おともだちマスコット」、E賞は全6種の「全身ぬいぐるみバッジ」だ。
さらに特典も用意され、「10回 ※シールおまけ」ボタンから購入すると、「ちいかわ」柄のシールシートが上記のボタンでの購入1回ごとにそれぞれ1枚プレゼントされる。
ハチワレしか出ない「ハチワレだらけくじ」も同日発売。どちらも1回1100円（税込） ※配送手数料別。発送は7月下旬頃を予定している。
【写真】「ちいかわだらけくじ」賞品一覧 「口だけは出してッ!!」のシーンも
■どれが当たっても癒やされ確実
今回発売される「ちいかわだらけくじ」は、全5等級19種から成るハズレなしのオンラインくじ。
A賞は、全長約44cmのビッグサイズなぬいぐるみ。控えめな「ピース」と勇気を振り絞った「ヤダッ」の全2種類で、ぎゅ〜っと優しく抱きしめられるモチモチな手触りとなっている。
「救出！着脱ぬいぐるみ」は、ハチワレの「口だけは出してッ!!」の指示通り、口の部分だけ空いていて、チョコレートのコスチュームは着脱可能となっている。
C賞には、「ピピーポピポピ♪」のリズムに乗せて踊るシーンと、目をつぶって目薬をサッとよけちゃうシーンを再現したぬいぐるみポシェットが登場。
D賞は、ちいかわがみんなの着ぐるみを身にまとった全7種の「おともだちマスコット」、E賞は全6種の「全身ぬいぐるみバッジ」だ。
さらに特典も用意され、「10回 ※シールおまけ」ボタンから購入すると、「ちいかわ」柄のシールシートが上記のボタンでの購入1回ごとにそれぞれ1枚プレゼントされる。
ハチワレしか出ない「ハチワレだらけくじ」も同日発売。どちらも1回1100円（税込） ※配送手数料別。発送は7月下旬頃を予定している。