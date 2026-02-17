インターネット上で証券口座が乗っ取られて不正に株式が売買された事件で、不正アクセス禁止法違反と金融商品取引法違反（相場操縦）に問われた貴金属輸出入会社「Ｌ＆Ｈ」（川崎市）代表で中国籍の男の被告（３８）の初公判が１７日午前、東京地裁（島戸純裁判長）で始まった。

被告は罪状認否で「間違いありません」と述べ、金商法違反に問われた法人としてのＬ＆Ｈ社も起訴事実を認めた。

起訴状によると、被告は昨年３月、仲間と共謀し、入手した他人のＩＤとパスワードを使い、証券会社に開設された１０口座に不正アクセスして乗っ取ったとされる。その上で、東証スタンダード上場の人材開発会社の株価を不正につり上げるため、乗っ取った１０口座やＬ＆Ｈ社の口座で、大量に売買の注文を出すなどし、株価を８４円から１１０円まで上昇させ、計７２万２９００株を売り抜けたとされる。

検察側は冒頭陳述で、被告は仲間から不正アクセスによる株価のつり上げを持ちかけられ、指示を受けて株式の売買を続けていたと主張。被告らが一連の取引で約８５０万円の利益を得ていたとも述べた。

金融庁によると、証券口座の乗っ取りによる不正取引は昨年１年間で９８２４件、売買額は約７４００億円に上り、大半は被害が急増した昨年４、５月に集中していた。ただ不正取引は最近も続いており、今年１月も１００件以上あった。