ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルは１７日（日本時間１８日）のショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢は３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（木下グループ）が登場する。日本スケート連盟の公式インスタグラムでは、３人のオフショットが公開された。

「女子シングルの滑走順抽選がありました」とし、「フィギュアスケート中井亜美 １８番 坂本花織 ２７番 千葉百音 ２９番」と３人のＳＰ滑走順を報告。チームウェアで抽選に出席した３人の姿がアップされた。

会場の外では３人重なって座り、じゃれ合うショットも。坂本は最後の五輪を表明しているが、試合を前にリラックスしてなごやかな雰囲気。ペアの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組の大逆転金メダルで追い風が吹く中、フォロワーは「皆楽しそうでよかった」「可愛い〜〜♪三人娘！」「あれ？三姉妹」「笑顔が素敵な三姉妹」「りくりゅうペアの次は三姉妹だよ〜頑張れ」「３人ともリラックスして楽しんで下さい！スマイル」とエールを送った。