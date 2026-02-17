元プロ野球選手の松井秀喜氏が１７日、都内で「テンピュールスマートクール」新製品発表会にサプライズで登場した。

深部体温のコントロールをサポートする革新的なマットレスの新製品の発表会。松井氏は同ブランドを選手時代から愛用し、現在アンバサダーを務める。ニューヨークの自宅で撮影したというコメント動画が放映され、「テンピュール」との出会いや製品のオススメポイントを明かした。

しかし、サプライズはこれで終わりではなかった。イベント終盤には、急きょ時間ができたということから生登場。ステージ上では、タレントの藤本美貴と睡眠科学の第一人者の櫻井武氏とのクロストークが実現した。２０年以上愛用しているという松井は「歴史が長くて、（期間を）忘れるくらい愛用させていただいております」と笑顔。藤本から長年愛用している理由を問われると、松井は「もう、一度使っちゃうともう浮気できない。野球選手はいかに疲れを取るか、元気にグラウンドに行くかっていうことが最も大事なことの一つなんでね」と睡眠へのこだわりを明かした。

わずか３分ほどの登場だったが、睡眠の重要性と「テンピュール」愛を語り尽くした。