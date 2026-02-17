26年度前期朝ドラ「風、薫る」メインビジュアル決定 デザインは太田江理子氏
【モデルプレス＝2026/02/17】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日放送スタート予定）のメインビジュアルが、2月17日に公開された。
【写真】「風、薫る」ヒロイン美女、ミニスカセットアップで美脚披露
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。
公開されたメインビジュアルは、物語の主人公・一ノ瀬りんと大家直美のはつらつとした姿が魅力的なビジュアルになっており、デザインは太田江理子氏が担当。太田氏は「着物を脱ぎ、真っ白な看護服に身を包んだ2人が軽やかに飛び出す姿に、当時の女性たちが背負っていた古い価値観や固定観念を脱ぎ捨て、新しい道を切り開いていく物語を重ねました。りんと直美の希望に満ちたはつらつとした姿が、見る人にとっての『新しい道』へと背中を押すものになれば、と思います」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
富山県出身。株式会社博展、副田デザイン制作所を経て2021年独立。広告のアートディレクション、パッケージやロゴデザイン、装丁等のグラフィックデザインを軸に、クライアント企業の「デザイン分室」として、ブランディングや商品企画をデザイン面から支援する。
【Not Sponsored 記事】
◆「風、薫る」メインビジュアル決定
◆デザイン 太田江理子氏プロフィール
