今月上旬の寒波の影響で表面が傷つくなどの被害を受けたソラマメの生産者を応援しようと、鹿児島市で販売会が開かれています。

鹿児島市与次郎2丁目にあるJA県経済連の直売所「おいどん市場」できょう17日から始まったのは、ソラマメの生産者応援セールです。

今月8日から9日にかけて、県内を今季最強の寒波が襲い、平地でも雪が積もり低温となりました。

この影響で、南薩地方のソラマメの産地では、ソラマメの表面に傷がつきシミのような状態となる「霜ざや」の被害が出ました。

指宿市では、ソラマメやスナップエンドウなどで被害額は6億円を超える見込みで、生産者を支援しようとJAいぶすきなどが応援セールを企画し、相場の半額程度で販売しています。

(買い物客)「指宿の人たちが被害があると聞いた。少しでも貢献できれば。ソラマメももちろん大好きだし」

(買い物客)「甘くておいしい。中身は変わらないので、全然気にしない」

(JA県経済連営業開発課 横峯俊幸さん)「特にソラマメが非常に大きな被害を受けた。豆自体は正常品とまったく変わらず、香りも良くて非常においしい」

ソラマメは、200キロ用意していて、なくなり次第、販売を終了します。

