【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 下値模索・調整継続
先週のまとめ
2月9日の週のユーロ円は、一言で言えば「急ピッチな調整局面」であった。
週前半（2/9 - 2/11）:
9日早朝には186.20円近辺で推移していたが、その後段階的に値を下げ、11日には183円を割り込んだ。
週後半（2/12 - 2/16）:
下落の勢いが加速。12日には一時181.00円を伺う動きを見せ、13日には180.81円まで安値を更新。16日の終値にかけては181.20円～182.20円のレンジで推移し、戻りの鈍い展開が続いている。
テクニカル分析
レジスタンス 2 184.40 直近の下落起点となった戻り高値。
レジスタンス 1 182.30 2/16の高値付近。ここを抜ければ一息。
サポート 1 180.80 2/13につけた直近安値。防衛ライン。
サポート 2 179.50 180円の心理的節目を割った場合の次の砦。
RSI (14) 足元のRSI（14日）は30%台前半まで低下。
一般的に30%以下は「売られすぎ」とされるが、強いトレンド発生時は30%付近に張り付く（逆張りは危険な状態）。反発には、RSIが反転し50%を目指す動きが必要。
MACD デッドクロスが明確に出現中。
ヒストグラムもマイナス圏で拡大しており、下落のエネルギーが依然として強いことを示唆。
短期・中期ともに下降トレンド。186円台から約5円幅の急落となっており、25日移動平均線を完全に下抜けている。現在は、181円近辺での下げ止まりを確認するフェーズ。
今週のポイント：１８５円前後がポイント
メインシナリオ：（下値模索・調整継続）
【想定レンジ：179.50円 - 182.50円】
現在の強い下降トレンドが継続し、心理的節目である180円の大台を試す展開。
ファンダメンタルズ：
日本の政治・政策要因： 2月上旬の総選挙で与党が快勝したことで、石破政権の政策運営への不透明感が払拭。これが「日本株買い・円買い」を誘発し、さらに日銀の4月利上げ観測（一部では前倒し懸念）が円の支援材料となっている。
欧州の景気懸念： ドイツを中心としたユーロ圏の景気減速感が強く、ECB（欧州中央銀行）の利下げ開始が意識されやすい地合い。
対抗シナリオ 1（自律反発・底打ち確認）
【想定レンジ：181.00円 - 184.00円】
短期間での5円以上の急落に対する「買い戻し」が入り、底堅さを確認する展開。
ファンダメンタルズ：
日本のGDPプラス成長： 2/17発表の四半期GDPが2期ぶりにプラスとなったことで、「過度な景気後退懸念による円買い」が後退。リスク選好の動きが強まれば、クロス円全体に買い戻しが入りやすい。
日銀の牽制期待の剥落： 利上げ期待が既に織り込まれすぎており、具体的な材料が出ない場合、「材料出尽くし」による円売り戻しが発生。
今週の主な予定と結果
ユーロ圏
02/16 19:00 鉱工業生産指数 （12月） 結果 -1.4% 予想 -1.4% 前回 0.7% （前月比）
02/16 19:00 鉱工業生産指数 （12月） 結果 1.2% 予想 1.2% 前回 2.5% （前年比）
02/17 19:00 ZEW景況感指数 （2月） 前回 40.8
02/19 18:00 経常収支 （12月） 前回 86.0億ユーロ （季調済）
02/19 19:00 建設業生産高 （12月） 前回 -1.1% （前月比）
02/19 19:00 建設業生産高 （12月） 前回 -0.8% （前年比）
02/20 00:00 消費者信頼感指数（速報値） （2月） 予想 -11.8 前回 -12.4
02/20 18:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （2月） 予想 50.0 前回 49.5
02/20 18:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （2月） 予想 51.8 前回 51.6
