【通貨別まとめと見通し】ポンド円 急激な調整と下値模索 【通貨別まとめと見通し】ポンド円 急激な調整と下値模索

リンクをコピーする みんなの感想は？

【通貨別まとめと見通し】ポンド円 急激な調整と下値模索



先週のまとめ

2月9日の週のポンド円は、「高値圏からの急落と底止まりの模索」の展開であった。

週前半（2/9 - 2/11）：

9日早朝に214.44付近のピークを付けた後、日銀の政策修正への警戒感や円キャリー取引の解消を背景に、断続的な売りが浴びせられた。11日には210円の大台を割り込み、下落スピードが加速した。

週後半（2/12 - 2/16）：

13日に一時207.57まで下値を広げたが、ここが当面のサポートとして機能。週末にかけては208円～209円台での乱高下を伴う調整局面に入り、16日の終値は209.12となった。一週間で約5円幅の大幅な下落を記録した。



テクニカル分析

レジスタンス 2 211.50 2/11の急落前水準。強い抵抗。

レジスタンス 1 209.70 2/16の戻り高値付近。

サポート 1 207.50 2/13の直近安値。防衛ライン。

サポート 2 206.00 心理的節目。ここを割ると下落が深刻化。



RSI (14) 足元で22%台まで低下。明確な「売られすぎ」水準にあり、テクニカル的な反発が起きやすい位置。



MACD マイナス圏で推移し、シグナル線を下抜けるデッドクロスが継続中。ただし、ヒストグラムの減少が始まれば、下げ止まりのサインとなる。



明確な短期下降トレンド。214円台からの一方的な下落を経て、現在は自律反発を試すステージにあるが、戻り売り圧力は依然として強い。



今週のポイント：



メインシナリオ：下値圏での揉み合いと再調整

【想定レンジ：207.00 - 210.00】

RSIの売られすぎによる買い戻しが入るものの、日銀の政策期待から円の地合いが強く、210円の大台を回復できずに再び207円台の下値を試す展開。戻り売りが主体となる。



対抗シナリオ ：自律反発による急回復

【想定レンジ：208.50 - 212.50】

207.50のサポートが強固であることを確認し、英経済指標のポジティブサプライズや円の買い戻しが一巡することで、211円～212円台の窓埋めを目指す動き。MACDのゴールデンクロスがトリガーとなる。



今週の主な予定と結果



英国

02/16 09:01 ライトムーブ住宅価格 （2月） 結果 0.0% 前回 2.8% （前月比）

02/16 09:01 ライトムーブ住宅価格 （2月） 結果 0.0% 前回 0.5% （前年比）

02/17 16:00 ILO失業率 （12月） 予想 5.2% 前回 5.1%

02/17 16:00 雇用統計 （1月） 前回 4.4% （失業率）

02/17 16:00 雇用統計 （1月） 前回 1.79万件 （失業保険申請件数）

02/18 16:00 消費者物価指数（CPI） （1月） 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）

02/18 16:00 消費者物価指数（CPI） （1月） 予想 3.0% 前回 3.4% （前年比）

02/18 16:00 消費者物価指数（CPI） （1月） 予想 3.1% 前回 3.2% （コア・前年比）

02/18 16:00 小売物価指数（RPI） （1月） 予想 -0.3% 前回 0.7% （前月比）

02/18 16:00 小売物価指数（RPI） （1月） 予想 3.7% 前回 4.2% （前年比）

02/18 16:00 小売物価指数（RPI） （1月） 予想 3.7% 前回 4.1% （前年比・除くモーゲージ利払い）

02/18 16:00 生産者物価指数（PPI） （1月） 予想 0.3% 前回 -0.2% （仕入・前月比）

02/18 16:00 生産者物価指数（PPI） （1月） 予想 0.3% 前回 0.8% （仕入・前年比）

02/18 16:00 生産者物価指数（PPI） （1月） 予想 0.1% 前回 0.0% （出荷・前月比）

02/18 16:00 生産者物価指数（PPI） （1月） 予想 2.9% 前回 3.4% （出荷・前年比）

02/20 16:00 公共部門ネット負債 （1月） 予想 -220.0億ポンド 前回 116.0億ポンド

02/20 16:00 小売売上高 （1月） 前回 0.4% （前月比）

02/20 16:00 小売売上高 （1月） 前回 2.5% （前年比）

02/20 16:00 小売売上高 （1月） 前回 0.3% （除自動車燃料・前月比）

02/20 16:00 小売売上高 （1月） 前回 3.1% （除自動車燃料・前年比）

02/20 18:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （2月） 予想 54.2 前回 54.0

02/20 18:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （2月） 予想 51.6 前回 51.8

外部サイト