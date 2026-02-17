【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 堅調さから一転、下値模索へ



先週のまとめ

「高値圏での踏ん張りから、明確な下落トレンドへの転換」が見られた。



週前半（2/9 - 2/11）：

9日早朝には9.14付近の高値を付けたが、円全面高の流れに抗えず徐々に値を切り下げた。11日には9.00の心理的節目を割り込み、下落に拍車がかかった。

後半（2/12 - 2/16）：

13日に一時8.83付近まで急落。その後は8.90円台を中心とした戻り売りに押される展開が続き、16日終値は8.93近辺で引けた。一週間で約20ピップス（ペソ円としては大きなボラティリティ）の下落となった。



テクニカル分析

レジスタンス 2 9.08 2/10付近の戻り高値。ここを抜ければトレンド転換の兆し。

レジスタンス 1 8.96 2/16の高値圏。当面の戻りの壁。

サポート 1 8.83 2/13の安値。直近の最重要防衛ライン。

サポート 2 8.70 1月上旬に付けた安値圏。最終的なサポート。



RSI (14) 足元で28%付近。30%を下回っており「売られすぎ」を示唆しているが、強いトレンド下ではこの水準に張り付いたまま下落が続く傾向（バンドウォーク）があるため注意が必要。



MACD ゼロライン以下での推移が続いており、シグナル線との乖離も拡大中。反発のサインであるゴールデンクロスはまだ確認できていない。



下降トレンド継続。1月中旬からのサポートラインであった9.00を明確に割り込んでおり、テクニカル的な形状は悪化。



今週のポイント：



メインシナリオ：8.80円台を試す弱含みの展開

【想定レンジ：8.80 - 9.00】

円買い戻しの圧力が継続し、8.90を維持できずに先週安値（8.83）を更新しに行く展開。戻っても9.00の旧サポート（現在はレジスタンス）が重く、下値を探る動きが主体。



対抗シナリオ ：過熱感からの自律反発

【想定レンジ：8.85 - 9.10】

RSIの「売られすぎ」を背景にショートカバー（売り方の買い戻し）が発生。日本の株価反発などをきっかけにリスク選好が強まれば、8.83を割らずにダブルボトムを形成し、9.00台への回復を目指す動き。



今週の主な予定と結果



メキシコ

特になし

