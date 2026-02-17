【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 リスクオフによる大幅調整 【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 リスクオフによる大幅調整

リンクをコピーする みんなの感想は？

【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 リスクオフによる大幅調整



先週のまとめ

「高値圏からの急落とボラティリティの拡大」が顕著であった。



週前半（2/9 - 2/11）：

9日早朝に9.84付近の年初来高値圏を付けたが、円の全面高に押される形で反転。11日には9.70を割り込み、ストップロスを巻き込む形で下落が加速した。

週後半（2/12 - 2/16）：

13日には一時9.53まで売り込まれる局面があった。その後、週末にかけては9.60前後での揉み合いとなったが、戻りは限定的。16日の終値は9.60をわずかに下回る水準となり、週を通じて約30ピップスの大幅下落を記録した。



テクニカル分析

レジスタンス 2 9.75 2/11の急落開始水準。

レジスタンス 1 9.65 2/16の戻り高値付近。

サポート 1 9.53 2/13の直近安値。

サポート 2 9.40 昨年後半の重要サポート水準



RSI (14) 足元で23%台。他のクロス円同様に「売られすぎ」領域にあるが、底打ちのサインとなる反転の動きはまだ見られない。



MACD 強いデッドクロス状態が継続。ヒストグラムはマイナス圏で深く沈んでおり、下落のエネルギーが減衰していないことを示唆している。



明確な短期下降トレンド。9.80円台のダブルトップ完成からネックラインを割り込み、調整局面が深刻化している。



今週のポイント：



メインシナリオ：安値圏での停滞と下値追随

【想定レンジ：9.45 - 9.70】

RSIの売られすぎによる短期的な反発（ショートカバー）はあるものの、9.65～9.70付近では戻り売りが厚い。日銀のタカ派的な姿勢が意識され続け、再び先週安値（9.53）を試し、さらに一段下の9.40円台を目指す展開。



対抗シナリオ ：過度な円買いの修正による反発

【想定レンジ：9.55 - 9.80】

円高の動きがオーバーシュート（行き過ぎ）との見方が広がり、リスク選好の動きが回復。9.53を背にした底堅い動きから、MACDのゴールデンクロスを伴い、9.75付近までの「窓埋め」的な急回復を見せる展開。



今週の主な予定と結果



南アフリカ

02/17 18:30 雇用統計 （2025年 第4四半期） 前回 31.9% （失業率）

02/17-02/28 未定 SACCI景況感指数 （1月）

02/18 17:00 消費者物価指数 （1月） 予想 0.2% 前回 0.2% （前月比）

02/18 17:00 消費者物価指数 （1月） 予想 3.4% 前回 3.6% （前年比）

02/18 20:00 小売売上高 （12月） 予想 3.2% 前回 3.5% （前年比）

外部サイト