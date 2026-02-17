【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 円独歩高による急落 【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 円独歩高による急落

先週のまとめ



先週のまとめ

「高値圏からの垂直落下と下げ止まりの模索」という展開であった。



週前半（2/9 - 2/11）：

9日早朝には203.70付近の極めて高い水準にあったが、日銀のタカ派スタンスへの警戒から円買いが加速。11日には201円を割り込み、週明けからの下落幅は2円を超えた。

週後半（2/12 - 2/16）：

13日に一時198.11まで下値を広げ、節目の200円を完全に割り込んだ。その後、週末にかけては199円台での戻り売りと198円台での買い支えが交錯。16日の終値は199.30付近となり、週全体で約4円の大幅な円高・スイスフラン安となった。



テクニカル分析

レジスタンス 2 201.00 崩落前の心理的節目。戻りの大目標。

レジスタンス 1 200.00 心理的節目。ここを回復できるかが反転の鍵。

サポート 1 198.10 2/13の直近安値。

サポート 2 196.50 1月上旬の下値支持線付近。



RSI (14) 足元で20%台後半に位置する。ポンド円同様、極めて強い「売られすぎ」を示しており、一過性の買い戻しが入りやすい水準である。



MACD ゼロラインを大きく下回り、下降の勢いが強い。ヒストグラムのボトムアウト（谷が浅くなる動き）がまだ見られず、底打ちの確認には時間を要する。



短期下降トレンド。短期間でボリンジャーバンドのマイナス2シグナルを下抜ける過激な動きを見せており、現在はその修正（自律反発）を試みる局面である。



今週のポイント：



メインシナリオ：戻りの鈍い安値圏での推移

【想定レンジ：197.50 - 200.50】

RSIの売られすぎに伴い200円近辺までの反発は見込めるが、日銀への警戒感から円買い圧力が根強く、200円台に乗せても戻り売りに押される展開。198円台での踏ん張りが続くものの、上値は限定的となる。



対抗シナリオ ：200円台奪還とトレンド修正

【想定レンジ：198.50 - 202.50】

198.10のサポートが鉄板であることを確認し、円買い戻しが一服。SNB当局者からのフラン安牽制やリスクオフの再燃（安全資産としてのフラン買い）により、一気に201円～202円台まで急回復する動き。



今週の主な予定と結果



スイス

02/19 16:30 鉱工業生産指数 （2025年 第4四半期） 前回 2.4% （前年比）

