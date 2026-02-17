パドレスが昨季ゴールドグラブ賞を受賞したタイ・フランス内野手（31）とマイナー契約を結んだと16日（日本時間17日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

フランスは2015年のMLBドラフト34巡目（全体1017位）でパドレスから指名され、19年にメジャーデビュー。20年途中にマリナーズに移籍し、正一塁手の座を獲得した。

その後、レッズ、ツインズを経て昨季途中にブルージェイズにトレードで加入。昨季は2チームで計138試合に出場し、打率・257、7本塁打、52打点の成績を残し、一塁手部門で初のゴールドグラブ賞に輝いた。

パドレスはフィリーズを解雇されたカステラノスや昨季レッズでプレーしたアンドゥハーと2人の外野手を獲得。投手陣ではキャニング、マルケスを獲得するなど、ここに来て積極補強が続いている。

パドレスの一塁手はシーツ、さらには外野に加えてアンドゥハーも守れることから、大リーグ公式サイトはフランスの「ロースター入りへの道は狭まる可能性がある」と指摘。それでも両者は一塁手としての経験が浅いことから、ゴールドグラブ賞獲得のフランスが「守備の交代要員としてベンチ入りする余地はあるかもしれない」とも記した。