菊池桃子「同じ名前のご縁に」 台湾で活躍の日本人チアとの2S披露に「夢のよう」「贅沢で貴重な奇跡」
女優で歌手の菊池桃子（57）が16日、自身のインスタグラムを更新。意外な人物とのレアなツーショットを披露した。
「同じ名前のご縁に、心が温かくなっております」とつづり、1枚の写真をリポスト。台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーチーム「Passion Sisters」の日本人メンバーである菊池桃子とのツーショットを投稿した。
「桃子ちゃん、まっすぐな想いを届けてくださり ありがとうございます」と感謝。「夢に向かって努力を重ねて いらっしゃる姿に心から敬意を」と記した。
「これからの歩みが、より豊かなものとなりますように ずっと応援しております」とエールを送った。
この投稿に、菊池は「本当にありがとうございました」と感謝。ファンからも「なんと、可愛いツーショット」「贅沢で貴重な奇跡のツーショット 姉妹みたいですね」「素晴らしいツーショット」「夢のようなツーショット」などの声が寄せられている。
菊池は元巨人軍のチアをしていたことでも知られており、「Passion Sisters」には初めての日本人メンバーとして加入し、人気を集めている。