女優で歌手の菊池桃子（57）が16日、自身のインスタグラムを更新。意外な人物とのレアなツーショットを披露した。

「同じ名前のご縁に、心が温かくなっております」とつづり、1枚の写真をリポスト。台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーチーム「Passion Sisters」の日本人メンバーである菊池桃子とのツーショットを投稿した。

「桃子ちゃん、まっすぐな想いを届けてくださり ありがとうございます」と感謝。「夢に向かって努力を重ねて いらっしゃる姿に心から敬意を」と記した。

「これからの歩みが、より豊かなものとなりますように ずっと応援しております」とエールを送った。

この投稿に、菊池は「本当にありがとうございました」と感謝。ファンからも「なんと、可愛いツーショット」「贅沢で貴重な奇跡のツーショット 姉妹みたいですね」「素晴らしいツーショット」「夢のようなツーショット」などの声が寄せられている。

菊池は元巨人軍のチアをしていたことでも知られており、「Passion Sisters」には初めての日本人メンバーとして加入し、人気を集めている。