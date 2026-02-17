オズワルド伊藤、ゲスト予定のラジオ遅刻 ヤーレンズからの「酒臭っ！」に慌てる
お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、17日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（前8：30）に遅刻した。
【写真】オズワルド伊藤がラジオ遅刻 ヤーレンズから「酒臭っ！」
今週は、パンサーの向井慧にかわって、ヤーレンズがパーソナリティーを担当。オズワルドは9時5分からの企画パートへの出演が予定されていたが、企画の冒頭、伊藤の相方・畠中悠が「大変申し訳ございません。オズワルド畠中からのお知らせでございます。公式Xに上がっている写真とかで気づいている方もいると思いますが、伊藤が来てません！本当に申し訳ございません。あれだけ遅刻して（過去には）劇場を謹慎になりまして。それで反省をしたと言っていたのですが…」と謝罪した。
その数分後、伊藤がスタジオに登場し、周りから「早くしゃべって」と促されると「…ハマ・オカモトです」とボケながらあいさつ。ヤーレンズから「酒臭っ！」とツッコまれると「ちょっと、あんまりそういうのは言わないでほしい」と慌てて呼びかけた。遅刻の理由について向けられると「きのう、おやすみだったんです。19時くらいから飲み始めまして。23時ぐらいから記憶がありません」と話していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
