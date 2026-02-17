元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自身が発足した会について語った。

同番組には「第1回WBC優勝メンバー ピッチャーだけじゃなくてキャッチャーももっと褒めてよSP」として、里崎氏の他、元中日監督の谷繁元信氏、2005年に里崎氏との最優秀バッテリー賞を受賞した元ロッテ投手・渡辺俊介氏がゲスト出演した。

MCの「ハライチ」澤部佑から「“キャッチャーの名誉を守る会”を発足した？」と聞かれると、里崎氏は「キャッチャーの名誉が著しく低い」とキッパリ。澤部は「昔はキャッチャーとかゴールキーパーとか、やっぱりどうしても何かね。でも今はどっちもそんなことない」とフォローしたが、「打たれたら全責任は全部こっちに来る。メディアは」と断言した。

対して渡辺氏は「打たれる時に映ってるのはピッチャーだから、テレビに」と反論したが、「いやいや、でも次の日の解説者の原稿を見て？“キャッチャーの配球が悪い”とか言われるから」と嘆いた。

しかし会のメンバーについて聞かれると、里崎氏は「僕が名誉会長なんですよ、自称なんですけど」と説明。「会員はゼロ人です」と明かすと爆笑が起こったが、「（自分が）言い過ぎちゃうんで、入って来ると、同じ類いやと思われたくないらしい」と推測した。

「“そこまでは思ってません”みたいな」と話す里崎氏だったが、谷繁氏は「1回その話を聞いた」とニヤリ。「“じゃあ、俺も入るわ”って言ってない」といい、「何かが引っかかる」と笑わせていた。