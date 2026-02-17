俳優の星野真里（44）が15日、Instagramを更新。大けがをしてしまった、指定難病「先天性ミオパチー」を患う10歳の長女・ふうかさんの近況を報告した。

【映像】星野真里、大けがした長女の姿や親子ショット（複数カット）

2024年9月15日のInstagram更新で、ふうかさんが生まれながらに筋組織の形態に問題があり、生後間もなく、あるいは幼少期から筋力低下に関わる症状が認められる「先天性ミオパチー」と診断されたことを公表していた星野。この日、ふうかさんの日常を紹介するInstagramも開設し、仲むつまじい親子ショットや初めてゲレンデで雪遊びをしたことなども投稿してきた。

2026年2月10日には、「やってしまいました。ふうか、生まれてはじめての大けがです。骨にヒビが入ってしまいました。夜中の寝返りをサポートするときに、私が変な方向に力を加えてしまったようです。介助の際の事故。母の失態です」と、ふうかさんがけがをしてしまったことを報告。この投稿には、「痛々しいですね。一日も早く治りますように」「お世話をしてのハプニング。どうか自分を責めないで！」など、心配のコメントが数多く寄せられていた。

大けがをした指定難病「先天性ミオパチー」を患う長女の近況報告

2月15日には「前回の投稿にたくさんのコメントをいただきありがとうございました！！見守ってくださる方々の温かさに感謝です。足のけがはだいぶ痛みが引いたようです。痛みよりも痛くなるかもしれない怖さの方が大きいのかな、と側から見ていると感じます。やはり外傷の痛みの経験が少ないからなのでしょうか。すべての経験を糧に変えて、これからも心豊かに暮らします」と、おいしそうにラーメンを食べるふうかさんの最新ショットを添えて近況を報告。

この投稿にも、「あまり無理しないようにね」「もうしばらくの辛抱だね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）