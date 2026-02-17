今回は、家出した母親が留守電を聞き、急いで帰宅したエピソードを紹介します。

パパっ子の娘にウンザリし、家出したけど…

「5歳の娘は超のつくパパっ子です。パパが大好きなせいで私は娘に邪魔者扱いされ、やるせない気持ちでいっぱいでした。義母にも『母親がこんなに嫌われるなんておかしい』と言われ、つらかったです。

そんなある日、『ママなんか大嫌い。どっか行っちゃえ』と言ってきた娘に限界を感じた私は、娘と夫を残し、家出しました。しかしそれから数時間後、スマホに夫から50件もの不在着信があり、留守電にはメッセージが残されていることに気付いたんです。

メッセージには、『早く帰ってきて』という夫の声とともに、『ママのご飯がいい！』『ママ、さむいよ助けて……』という娘の声が入っていました。その後夫に電話をかけ直したけどつながらず、不安になった私はすぐに帰宅することにしました。帰宅したら、娘と夫がいて、ほっとしました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年11月）

▽ 50件も不在着信があり、娘の声が留守電に残されていたら、不安になるのは当然ですよね。にしても、娘さんに何事もなく無事で、良かったですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。