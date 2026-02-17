「えぇー!めっちゃ短くなった」「可愛すぎ」「綺世は幸せだ」日本代表FWのモデル妻がイメチェン
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが16日に自身のインスタグラム(@yufudayo)を更新し、イメチェンを報告した。
由布さんは「初めてのハッシュカット」と綴り、レイヤーを入れたウルフベースのヘアスタイルに変身した動画をアップ。ファンから絶賛の声が相次いだ。
「待って可愛いいいい!!!!似合う!!!!!!」
「えぇー!めっちゃ短くなったじゃん!可愛い」
「美しいいいいいってーーーー」
「めっちゃめっちゃ可愛いです」
「えぇ!?やばい天才的に似合ってます可愛い 短いの新鮮!」
「とても美しいですね!!」
「綺世は幸せだ」
由布さんは2022年2月に上田との結婚を発表。先月に第1子の妊娠を公表し、春頃に日本での出産を予定している。
