Ï¢¹ç»³·Á¤¬½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ½¸²ñ³«¤¯¡¡º£Ç¯¤Ï6¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤òÍ×µá¤¹¤ëÊý¿Ë
Ï¢¹ç»³·Á¤¬º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ½¸²ñ¤ò³«¤¡¢º£Ç¯¤Ï£¶¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏ¢¹ç»³·Á¤¬½ÕÆ®¤Ë¸þ¤±¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ½¸²ñ³«¤¯¡¡º£Ç¯¤Ï6¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤òÍ×µá¤¹¤ëÊý¿Ë
»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ë¤ÏÁÈ¹ç°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½£¸£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¹ç»³·Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï¢¹ç»³·Á¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤ÈµîÇ¯¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊ¿¶Ñ£´¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï¢¹ç»³·Á¤Ç¤ÏÊª²Á¾å¾º¤ËÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤Ï£¶¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤òÍ×µá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½¸²ñ¤Ç¤ÏÄÂ¾å¤²¤Î¸¶»ñ¤È¤Ê¤ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¹ç»³·Á¡¡ÅÏÉôµ®Ç·¡¡²ñÄ¹¡Ö·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÏ«»È¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡¢Ã±ÁÈ¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿®¤·À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½¸²ñ¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Î½ÕÆ®¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬Àë¸À¤µ¤ì¡¢Æ®Áè¤Ë¸þ¤±µ¡±¿¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£