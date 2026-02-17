³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤¬¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ590±ß°Â¤Î5Ëü6310±ß¡Ê-1.03¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü6880 ±ß¤È¡¢¾®Éý¤ËÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï5Ëü6950±ß¤È¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤¸å¤ËÆð²½¤·¡¢°ìµ¤¤Ë5Ëü6500±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï5Ëü6450±ß～5Ëü6600±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¡¢Á°°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¤Ï5Ëü6270±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡³¤³°Åê»ñ²È¤Î¥Õ¥íー¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤Î²¼¤²¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ·¿¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÊª»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¿¶¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü5930±ß¡Ë¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°Ãæ¿´¤È¤ß¤é¤ì¡¢5Ëü6000±ß³ä¤ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¤¬¶¯¤Þ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ðー¤òÁÛÄê¤·¤¿¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.98ÇÜ¤È²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¡£°ì»þ15.01ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Â¤â¤È¤Ç¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢NT¥í¥ó¥°¤Ç¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥ÉÁÀ¤¤¤òÆñ¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢²¼ÃÍ¤Ï75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.93ÇÜ¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢NT¥·¥çー¥È¤Ë¤â¿¶¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹