¡û»î¸³´±¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë»Ø¤·²ó¤·
´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤Ï¿·»ÍÃÊ£µ¿Í¤ÈÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¦¤Á£³¾¡¤òµó¤²¤ì¤Ð¥Õ¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£Âè£±¶É¤ÇÊ¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Ï»³²¼¿ôµ£»ÍÃÊ¤ÎÎÏ¶¯¤¤»Ø¤·²ó¤·¤òÁ°¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å¼êÈÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿ËÜ¶É¤ÇÊ¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Ï¼ñ¸þ¤òÈäÏª¡££¹¶Ú¤Î°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¶ÌÂ¦¤Î¹¤µ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤ì¤Ç¡¢»ýµ×Àï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤â¤ËÎÏ¤¬½Ð¤»¤ëÅ¸³«¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÏÀïÄ´¤Î¸å¼êÈÖÃæÈô¼Ö¤ò¸«¤¿ÊÒ»³»ÍÃÊ¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ê»Ø¤·²ó¤·¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¶Ì¤òº¸ÈþÇ»¤Ë¼ý¤á¤¿¤Î¤Á³Ñ¸ò´¹¤òÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¼«¿Ø¤Î·ø¤µ¤òÀ¸¤«¤¹¹½ÁÛ¡£¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤¬³Ñ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÇÂÇ³«¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢³ä¤êÂÇ¤Á¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÈô¼Ö¶âÎ¾¼è¤ê¤Î³ÑÂÇ¤Á¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èô¼Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¼ê¤ÏÆóËç³Ñ¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿¹¶¤á¶ð¤ÇË½¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ûÄ©Àï¼Ô¤Ë¶ì¤·¤¤°ì¶É¤Ë
Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Ë¶ì¤·¤¤¾®¹Í¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£°ìÃÊ¶â¤Ç¼«¿Ø¤Ø¤ÎÈô¼Ö¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤«¤éÅ¨¿Ø¤Ë³Ñ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¼ÂÀïÅª¤ÊÇ´¤êÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÊÒ»³»ÍÃÊ¤Ë·è¤á¼ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Èô¼Ö¤ò¸«¼Î¤Æ¤Æ·Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬³Ê¸À¡Ö½ªÈ×¤Ï¶ð¤ÎÂ»ÆÀ¤è¤êÂ®ÅÙ¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¡¢°ìÂÀè¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¶â¶ä¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸å¼ê¿Ø¤Ï¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ª¶É»þ¹ï¤Ï16»þ48Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¶Ì¤ÎµÍ¤ß¤òÇ§¤á¤¿Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤¬ÅêÎ»¡£¡ÖµïÈô¼Ö¿Ø¤Î·ø¤µÂÐ¿¶¤êÈô¼Ö¿Ø¤Î¹¤µ¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï¡¢¿¶¤êÈô¼Ö¤Î¹¶¤áµÞ¤®¤Ë¾è¤¸¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯ÃåÃÏ¤ò·è¤á¤¿ÊÒ»³»ÍÃÊ¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬¸÷¤ë²÷¾¡Éè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Ï¡Ö³Ñ¸ò´¹¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¼¡¤ËÄ©¤á¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³À´²¿Í»ÍÃÊ¤ò»î¸³´±¤Ë·Þ¤¨¤Æ»Ø¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤ÎÂè£³¶É¤Ï¡¢£³·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
